Перечислены регионы России, где автомобили подешевели в феврале

Автомобили российских марок в феврале подорожали на один процент, до 1,6 миллиона рублей в среднем. А наиболее чувствительно выросла цена на «серые» иномарки — на 8,4 процента, до 9,4 миллиона.

В ряде регионов, впрочем, средняя стоимость новой машины упала. Лидирует среди них Ульяновская область, где снижение составило 10,4 процента до средних 2,4 миллиона рублей. За ней следуют Оренбургская область (-8,8 процента и 2,82 миллиона рублей), Ставропольский край (-8,8 процента и 2,75 миллиона рублей), Красноярский (-5,7 процента и 2,58 миллиона рублей) и Краснодарский край (-4 процента и 3,36 миллиона рублей).

В Москве показатель ожидаемо вырос. В феврале средняя цена новой машины в столице составила 5,31 миллиона рублей, что на шесть процентов больше, чем в январе. Второе место по росту занял Санкт-Петербург с прибавкой в пять процентов (3,41 миллиона рублей).