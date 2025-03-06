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Опубликовано 06 марта 2025, 15:13
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Перечислены регионы России, где автомобили подешевели в феврале

Лидирует Ульяновская область
Средняя цена новой машины снизилась в восьми регионах России. Авторынок в феврале резко сократился, показав худший результат с мая 2023 года — 85,3 тысячи реализованных автомобилей. Вместе с тем машины продолжают дорожать. Средняя стоимость «китайца» достигла 3,74 миллиона рублей, что на 2,6 процента больше, чем в январе, подсчитали в «Авто.ру». Выросли цены также на отечественные и параллельно-импортные машины.
Haval F7
Haval F7
© Haval
Мария Руцкая

Автомобили российских марок в феврале подорожали на один процент, до 1,6 миллиона рублей в среднем. А наиболее чувствительно выросла цена на «серые» иномарки — на 8,4 процента, до 9,4 миллиона. 

В ряде регионов, впрочем, средняя стоимость новой машины упала. Лидирует среди них Ульяновская область, где снижение составило 10,4 процента до средних 2,4 миллиона рублей. За ней следуют Оренбургская область (-8,8 процента и 2,82 миллиона рублей), Ставропольский край (-8,8 процента и 2,75 миллиона рублей), Красноярский (-5,7 процента и 2,58 миллиона рублей) и Краснодарский край (-4 процента и 3,36 миллиона рублей). 

В Москве показатель ожидаемо вырос. В феврале средняя цена новой машины в столице составила 5,31 миллиона рублей, что на шесть процентов больше, чем в январе. Второе место по росту занял Санкт-Петербург с прибавкой в пять процентов (3,41 миллиона рублей).

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Что касается моделей, то среди подешевевших лидирует «Москвич 3». Его средняя цена снизилась на 1,7 процента, до 1,83 миллиона. Kaiyi E5 убавил 4,2 процента (2,1 миллиона рублей), Voyah Free — 2 процента (6 миллионов рублей), Voyah Dream — 1,7 процента (9,53 миллиона рублей), Jetta VS5 — 1,5 процента (3,18 миллиона).

Сильнее всех подорожал седан Hongqi H5 (+6 процентов и 4,86 миллиона рублей). За ним идут Lada Largus (+3,1 процента и 1,79 миллиона рублей) и кроссовер Haval F7 (+2,6 процента и 3,27 миллиона).

Тем временем ФАС заинтересовалась ценами на Lada. Поводом послужило обращение Национального совета такси (НСТ): продукция АвтоВАЗа стремительно дорожает, а на нее приходится больше половины новых машин, поступающих в таксопарки.

Источник:Авто.ру
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#Авторынок