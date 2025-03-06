ФАС проверит цены на Lada после жалоб таксистов

В своем февральском обращении НСТ указал, что стоимость Lada Granta за 2021−2023 годы выросла почти в 1,6 раза, а Vesta — в 1,8 раза. При этом средняя цена машины эконом-класса в России увеличилась только на 28 процентов за то же время.

Таксисты отметили, что доля продукции АвтоВАЗа в таксопарках постоянно растет. Больше половины поступающих новых машин — это Lada, что «формирует финансовую зависимость» перевозчиков от АвтоВАЗа.