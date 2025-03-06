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Опубликовано 06 марта 2025, 10:18
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ФАС проверит цены на Lada после жалоб таксистов

Служба примет меры, если выявит «нерыночные факторы», влияющие на стоимость
ФАС обещает проанализировать цены на автомобили Lada. Поводом для проверки послужило обращение Национального совета такси (НСТ) с жалобами на дороговизну продукции АвтоВАЗа. Само обращение в ход официально не пошло, так как оно составлено неверно, но цели своей достигло: антимонопольную службу заинтересовало ценообразование отечественного производителя.
ФАС проверит цены на Lada после жалоб таксистов
© Lada
Мария Руцкая

В своем февральском обращении НСТ указал, что стоимость Lada Granta за 2021−2023 годы выросла почти в 1,6 раза, а Vesta — в 1,8 раза. При этом средняя цена машины эконом-класса в России увеличилась только на 28 процентов за то же время.

Таксисты отметили, что доля продукции АвтоВАЗа в таксопарках постоянно растет. Больше половины поступающих новых машин — это Lada, что «формирует финансовую зависимость» перевозчиков от АвтоВАЗа.

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АвтоВАЗ заявил, что он — не единственный и не доминирующий поставщик машин для такси, и в свою очередь обратил внимание на резкий рост цен на услуги такси. Что же касается стоимости Lada, то в прошлом году они подорожали на 4,3 процента — это в два раза меньше уровня инфляции, зафиксированного Росстатом.

Обращение НСТ связывали с возрождением дискуссии о локализации такси. В конце февраля сообщалось, что соответствующий закон готовят ко второму чтению. Таксисты отмечают, что он приведет к монополизации поставок автомобилей АвтоВАЗом.