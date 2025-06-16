Как изменились цены на автомобили в начале лета

Как изменились цены на автомобили в начале летаТри марки переписали ценники в сторону подорожания
У Solaris подешевели все четыре модели, но только в версиях с «механикой». Седан HS 2024 года выпуска в трех комплектациях «скинул» 90 тысяч рублей, а седан KRS 2025 года подешевел в двух исполнениях на 120−180 тысяч. Кроссовер HC в комплектации Family теперь стоит на 114 тысяч дешевле. Заметнее других потерял в цене KRX: в двух версиях стоимость снизилась на 221−281 тысячу.
У Haval подешевели M6, Dargo и Dargo X 2024 года выпуска. M6 стал доступнее на 100 тысяч, а Dargo и Dargo X — на 150 тысяч. Chery снизила стоимость седана Arrizo 8 в одной комплектации на 90 тысяч рублей, а в трех других — на 100 тысяч.
Значительно потерял в цене гибридный внедорожник Rox 01 — от 953 тысяч до 1,3 миллиона рублей в двух комплектациях.
GAC в июне повысил стоимость кроссовера GS8 в спецверсии GX Traveller, но ненамного — только на 50 тысяч рублей. У SWM подорожали все модели. Кроссовер G01 прибавил 200 тысяч, G01F — 233 тысячи, а G05 — 260,5 тысячи рублей. Вырос в цене и коммерческий Sollers Atlant, который в различных исполнениях подорожал на 194 тысячи рублей.
Ранее инсайдеры раскрыли стоимость кросс-лифтбека Lada Granta в топ-версии. Автомобиль с 16-клапанным мотором, противотуманками и климатической установкой в цвете металлик будет стоить 1 385 000 рублей без скидок, утверждает тольяттинский портал Avtograd News.