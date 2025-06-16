Как изменились цены на автомобили в начале лета

У Solaris подешевели все четыре модели, но только в версиях с «механикой». Седан HS 2024 года выпуска в трех комплектациях «скинул» 90 тысяч рублей, а седан KRS 2025 года подешевел в двух исполнениях на 120−180 тысяч. Кроссовер HC в комплектации Family теперь стоит на 114 тысяч дешевле. Заметнее других потерял в цене KRX: в двух версиях стоимость снизилась на 221−281 тысячу.

У Haval подешевели M6, Dargo и Dargo X 2024 года выпуска. M6 стал доступнее на 100 тысяч, а Dargo и Dargo X — на 150 тысяч. Chery снизила стоимость седана Arrizo 8 в одной комплектации на 90 тысяч рублей, а в трех других — на 100 тысяч.