«Китайцы» продолжают дешеветь: как изменились цены на машины в июне

В июне стоимость среднего нового автомобиля китайских брендов составила 3,58 миллиона рублей. Это на 1,3 процента меньше, чем в мае, но на два процента больше показателя июня 2024 года. Продукция российского автопрома продолжает дорожать: цены поднялись на 0,8 процента до 1,57 миллиона рублей за месяц, а за год — на 4,8 процента.

Иномарки, ввозимые «параллельным» путем, стали дороже на 1,6 процента и в среднем оценивались в 9,4 миллиона. Это почти на миллион больше (11 процентов), чем в начале года.

Наиболее заметным снижением цены в июне отметился кроссовер Xcite X-Cross 7: его предлагали в среднем за 2,52 миллиона рублей (-3,4 процента). Далее идут Lixiang L9 (-2,6 процента и 8,32 миллиона), Solaris KRX (-1,8 процента и 2,33 миллиона), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8 процента и 3,92 миллиона) и Haval M6 (-1,7 процента и 2,24 миллиона рублей).