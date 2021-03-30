Только три бренда не подняли цены в России с начала 2021 года

В первом квартале нынешнего года стоимость всех моделей Hyundai увеличилась в среднем на 3–5 процентов. Фольксвагены подорожали на 3–7 процентов. У марки Mitsubishi на 0,8 процента повысилась цена внедорожника Pajero Sport 2021 года, а стоимость пикапа L200 возросла на 4,4 процента. Кроме того, с января по март компания Volvo повысила стоимость машин на 5–7,5 процента.

Бренды Fiat и Jeep подняли цены на новые модели в среднем на пять-семь процентов. Представители немецкого автопрома, BMW и Mercedes-Benz увеличили стоимость модельного ряда в среднем на пять процентов, а подорожание автомобилей Audi составило около семи процентов.

Основными причинами повышения цен на новые автомобили стали изменение курса валют по отношению к рублю, а также инфляция. Именно эти показатели традиционно являются главными факторами, влияющими на ценообразование в автомобильной отрасли. Кроме того, в первом квартале 2021 года на 25 процентов повысили утилизационный сбор. Некоторые автопроизводители учли этот показатель при формировании цены.