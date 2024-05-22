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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 19:45
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Девятилетнюю «Приору» с «роботом» продают в России по цене топовой «Гранты»

Автомобиль прошел всего 1800 километров с момента производства
В России продают хэтчбек Lada Priora 2015 года с «роботом» за 980 000 рублей. Редкий для России автомобиль продают в подмосковном Архангельском. Отечественные модели с подобной коробкой передач огромная редкость. Сегодня специалисты АвтоВАЗа и вовсе отказались этой коробки передач. В связи с этим стоимость девятилетней машины сопоставима с новой Lada Granta в кросс-версии. При этом «Приора» находится практически в идеальном состоянии.
Девятилетнюю «Приору» с «роботом» продают в России по цене топовой «Гранты»
© «Авто.ру»
Анастасия Мельник

Согласно описанию, нынешний владелец получил редкую Priora по наследству. Хэтчбек никогда не попадал в аварии, однако на кузове машины все равно присутствуют небольшие повреждения. В список опций автомобиля входят передние электростеклоподъемники, кондиционер, электрическая регулировка зеркал, а также магнитола, одна подушка безопасности и усилитель руля.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© «Авто.ру»

Под капотом «Приоры» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Трансмиссия – роботизированная. При этом коробка передач выполнена на базе стандартной «механики» АвтоВАЗа, которую снабдили двумя актуаторами и блоком управления компании ZF.

Lada Priora, оснащенные «роботом» появились на российском рынке в 2014 года. Тогда стоимость подобных автомобилей составляла около 430 000 рублей. Позже аналогичной трансмиссией российские инженеры оборудовали модели Granta и Vesta. Однако со временем водители все чаще жаловались на медленную работу коробки передач и быстрый износ сцепления. В связи с этим на смену «роботу» пришел четырехступенчатый «автомат» и вариатор фирмы Jatco.

Несколько лет назад в Дагестане продавали Lada Priora по цене Lada Vesta. Продавец утверждал, что автомобиль никогда не ставили на учет.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Lada
#Priora
#Second hand
#Россия