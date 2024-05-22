Девятилетнюю «Приору» с «роботом» продают в России по цене топовой «Гранты»

Под капотом «Приоры» находится 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Трансмиссия – роботизированная. При этом коробка передач выполнена на базе стандартной «механики» АвтоВАЗа, которую снабдили двумя актуаторами и блоком управления компании ZF.

Lada Priora, оснащенные «роботом» появились на российском рынке в 2014 года. Тогда стоимость подобных автомобилей составляла около 430 000 рублей. Позже аналогичной трансмиссией российские инженеры оборудовали модели Granta и Vesta. Однако со временем водители все чаще жаловались на медленную работу коробки передач и быстрый износ сцепления. В связи с этим на смену «роботу» пришел четырехступенчатый «автомат» и вариатор фирмы Jatco.