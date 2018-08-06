Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе

Последний экземпляр снятой с производства Lada Priora сфотографировали на конвейере. Снимок машины разместил в Instagram пользователь Priora Family. Модель выпускалась на заводе в Тольятти с 2007 года.

Производство машин семейства «Приора» прекратилось в середине прошлого месяца. При этом чуть раньше в базе «Росстандарта» появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Из документа следовало, что сертификацию модели продлили до 6 декабря 2019 года. Позднее оказалось, что сертификат выдан из-за ошибки сертификационного органа.

В конце мая текущего года топ-менеджеры дилерских центров Lada сообщили, что сборка Priora прекратится именно в июле, так как модель не значится в производственном плане.

Одновременно с прекращением производства «Приоры» закончилась сборка Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном. Первые изображения седана «Гранта» опубликованы официально, дизайн машин в кузове хэтчбек и лифтбек раскрыт на шпионских снимках.