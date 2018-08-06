Компания завершила сборку последнего экземпляра модели

Пульс

Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе

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6 августа 2018

Последний экземпляр снятой с производства Lada Priora сфотографировали на конвейере. Снимок машины разместил в Instagram пользователь Priora Family. Модель выпускалась на заводе в Тольятти с 2007 года.

[Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую сняли с производства](https://motor.ru/news/bye-priora-16-07-2018.htm)

Вспоминаем самые необычные версии Lada Priora, которую сняли с производства

Производство машин семейства «Приора» прекратилось в середине прошлого месяца. При этом чуть раньше в базе «Росстандарта» появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Из документа следовало, что сертификацию модели продлили до 6 декабря 2019 года. Позднее оказалось, что сертификат выдан из-за ошибки сертификационного органа.

В конце мая текущего года топ-менеджеры дилерских центров Lada сообщили, что сборка Priora прекратится именно в июле, так как модель не значится в производственном плане.

Одновременно с прекращением производства «Приоры» закончилась сборка Kalina и Granta, на смену которым придут обновленные автомобили с X-дизайном. Первые изображения седана «Гранта» опубликованы официально, дизайн машин в кузове хэтчбек и лифтбек раскрыт на шпионских снимках.

А «ВАЗ» и ныне там

Архивные фотографии Волжского автозавода и главные факты его истории

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