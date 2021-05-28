Toyota показала «ночную» версию Prius

Салон украшен полуглянцевыми вставками, а передние сиденья и руль оснащены подогревом и отделаны искусственной кожей Softex.

Toyota Prius стал первой гибридной моделью японской марки, получившей спецверсию Nightshade. Он оснащается бензоэлектрической силовой установкой, которая в переднеприводном варианте выдает до 122 лошадиные силы, а в версии AWD-e дополнена электромотором на задней оси мощностью 7,2 силы.

На рынок США Toyota Prius Nightshade выйдет осенью 2021 года. В России «Приус» не представлен: модель покинула отечественный рынок в 2019 году. Тогда ожидалось, что Toyota привезет в страну рестайлинговый лифтбек, но пока этого так и не случилось.