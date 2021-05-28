Toyota показала «ночную» версию Prius

В черном цвете у Toyota Prius Nightshade выполнены крышки зеркал заднего вида, дверные ручки, шильдики, спойлер и антенна-«плавник»; фары затемнены. Легкосплавные колесные диски тоже черные: переднеприводному лифтбеку положены 17-дюймовые, а версии с электрическим полным приводом AWD-e – 15-дюймовые. А вот цвет кузова можно выбрать: помимо черного Midnight Black Metallic доступны белый Super White и серебристый Silver Metallic.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Toyota USA
Салон украшен полуглянцевыми вставками, а передние сиденья и руль оснащены подогревом и отделаны искусственной кожей Softex.
Toyota Prius стал первой гибридной моделью японской марки, получившей спецверсию Nightshade. Он оснащается бензоэлектрической силовой установкой, которая в переднеприводном варианте выдает до 122 лошадиные силы, а в версии AWD-e дополнена электромотором на задней оси мощностью 7,2 силы.
На рынок США Toyota Prius Nightshade выйдет осенью 2021 года. В России «Приус» не представлен: модель покинула отечественный рынок в 2019 году. Тогда ожидалось, что Toyota привезет в страну рестайлинговый лифтбек, но пока этого так и не случилось.
Свою версию Prius представило в апреле ателье Starwood Customs: силами американских мастеров гибрид превратился в «идеальный автомобиль для охоты». Автомобиль выкрасили в маскировочный зеленый цвет, оснастили силовым бампером и отсеками для ружей.