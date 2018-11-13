Toyota отзовет в России «Приусы» из-за угрозы возгорания

В России отзыву подлежат «Приусы», произведенные с 1 августа 2016 по 8 мая 2018 года. Причиной называется вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки, в результате чего может произойти короткое замыкание и возгорание автомобиля.

Уполномоченные дилеры марки проверят жгут электропроводки и при необходимости заменят его. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под действие акции, опубликован на сайте Росстандарта.

В августе Toyota объявила об отзыве 20 702 автомобиля Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных в период с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года. Причиной стал дефект подушки безопасности переднего пассажира.