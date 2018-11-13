Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:02

Toyota отзовет в России «Приусы» из-за угрозы возгорания

Глобальный отзыв затронет 1,03 миллиона автомобилей

Компания Toyota объявила об отзыве в России 226 гибридов Prius. Акция стала частью глобального отзыва, который затронет 1,03 миллиона автомобилей, произведенных с июня 2015 по май 2018 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В России отзыву подлежат «Приусы», произведенные с 1 августа 2016 по 8 мая 2018 года. Причиной называется вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки, в результате чего может произойти короткое замыкание и возгорание автомобиля.

Уполномоченные дилеры марки проверят жгут электропроводки и при необходимости заменят его. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под действие акции, опубликован на сайте Росстандарта.

В августе Toyota объявила об отзыве 20 702 автомобиля Alphard, Corolla, Auris и Yaris, реализованных в период с 12 марта 2010 по 19 мая 2015 года. Причиной стал дефект подушки безопасности переднего пассажира.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...