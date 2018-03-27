Японцы проехали на «Приусе» по маршруту ралли «Париж-Дакар»

Команда Team ACP, основанная группой японских автоэнтузиастов в 1979 году, проехала по маршруту знаменитого ралли-рейда «Париж-Дакар» за рулем гибрида Toyota Prius. Общая протяженность пути составила семь тысяч километров.

Team ACP известна тем, что ездила по этому маршруту на протяжении 12 лет. Благодаря накопленному за это время опыту в 1997 году участники получили возможность брать с собой в экспедиции первые «Приусы».

На протяжении 10 лет они проверяли надежность компонентов гибридных установок на пяти континентах, в различных погодных условиях.

В последней экспедиции Prius ехал в сопровождении технички Toyota Land Cruiser. Одной из особенностей гибрида стала возможность использовать его как источник питания. Команда пользовалась этим преимуществом во время стоянок, чтобы подогреть еду или вскипятить чайник.

В феврале текущего года хорватская команда Team Tesla Powered by RWE стала первой, кто пересек пустыню Сахара на электромобиле. Два пилота приняли участие в ралли «Будапешт-Бамако», которое начинается в столице Венгрии, а заканчивается в столице Мали, на Tesla Model X.