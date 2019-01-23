Видео: как создавался Aurus

В рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП), также известного как «Кортеж», была создана модульная «тележка» и линейка гибридных силовых установок на базе двигателей V8 и V12. Девятиступенчатый «автомат» для машин Aurus разработала российская компания «КАТЕ».
Видео: Минпромторг РФ
Полноприводный Aurus Senat оснащается двигателем 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильным электрическим мотор-генератором. Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.
Серийная сборка автомобилей Aurus начнется с середины 2020 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Сейчас производством автомобилей занимается НАМИ.