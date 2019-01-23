Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:33

Видео: как создавался Aurus

Минпромторг РФ рассказал о разработке седана и лимузина Senat

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало на своей странице в Facebook ролик с рассказом о том, как создавался седан и лимузин Aurus Senat. В видео показан процесс разработки, моделирования и сборки автомобилей специалистами ФГУП НАМИ.

В рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП), также известного как «Кортеж», была создана модульная «тележка» и линейка гибридных силовых установок на базе двигателей V8 и V12. Девятиступенчатый «автомат» для машин Aurus разработала российская компания «КАТЕ».

Видео: Минпромторг РФ

Полноприводный Aurus Senat оснащается двигателем 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильным электрическим мотор-генератором. Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

Серийная сборка автомобилей Aurus начнется с середины 2020 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Сейчас производством автомобилей занимается НАМИ.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...