Видео: как создавался Aurus

Полноприводный Aurus Senat оснащается двигателем 4.4 V8 мощностью 598 сил (880 Нм) и 40-сильным электрическим мотор-генератором. Седан способен разгоняться до 100 километров в час за шесть секунд, а его максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

Серийная сборка автомобилей Aurus начнется с середины 2020 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге». Сейчас производством автомобилей занимается НАМИ.