Опубликовано 24 февраля 2026, 16:091 мин.
«Пробки»: в Москве водителей попросили остаться на работе из-за снегопада
В Дептрансе московских водителей попросили не выезжать на дорогу из-за метели. В настоящее время средняя скорость движение по столице – 33 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
© нейросеть
«По данным ЦОДД, на дорогах города сейчас 4 балла. <…> Снег будет идти до завтрашнего утра. Если у вас нет необходимости выезжать прямо сейчас, лучшим решением будет остаться на работе, в гостях или дома до 20:00. После уже основной поток разъедется», – говорится в публикации.
По данным канала, сегодня в городе локальные перекрытия в ЦАО. Проезд для транспорта ограничили на Большом Каменном мосту и Новоарбатском мосту. Кроме того, интенсивное движение наблюдается на Мясницкой улице, на Пречистенской набережной и на Большой Никитской улице. В Дептрансе водителям посоветовали по возможности объезжать данные участки дороги.
Ранее стало известно, когда движение на МКАД будет парализовано.
Автор:Арина Лысенко
Тег: