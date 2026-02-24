Опубликовано 24 февраля 2026, 14:011 мин.
Стало известно, когда движение на МКАД будет парализовано
В Дептрансе водителей предупредили о затруднениях проезда на МКАД. Вечером 24 февраля ожидаются затруднения проезда в центре Москвы, на ТТК и МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«По данным ЦОДД: средняя скорость движения — 33 км/ч и 4 балла на дорогах города. В городе местами идет снег, и возможны локальные перекрытия в центре. Сегодня быстрее на метро. Если вы все же решите ехать на машине, то рекомендуем задержаться на работе, прогуляться и уже выезжать после 20:00», – говорится в публикации.
По данным канала, в настоящее время наблюдается интенсивное движение на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.
Ранее ДТП с большегрузами парализовало КАД в Петербурге.
