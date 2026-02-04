Проблемы будут: новые правила экспорта авто из Китая повлияют на Россию

Но пока никаких принципиальных новшеств нет: «Реальная обкатка новых поставок пройдёт в конце февраля — начале марта, когда придут первые партии», — рассказал «Российской газете» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

На сегодня эксперт не видит заградительных проблем: «На данный момент мы ждём первую партию автомобилей от наших экспортных партнеров. Мы получили гарантии, что машины придут в срок».

Впрочем, ранее сообщалось, что Nissan, Mazda и Zeekr для покупателей из РФ начала задерживать китайская таможня.