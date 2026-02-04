Новости
Опубликовано 04 февраля 2026, 10:11
1 мин.

Проблемы будут: новые правила экспорта авто из Китая повлияют на Россию

Российские поставщики параллельного импорта опасаются закручивания гаек.
Эксперт Иванов объяснил, чем новые правила экспорта авто из КНР грозят России. С 1 января Китай формально прекратил вывоз подержанных автомобилей без какого-либо пробега. Такие экземпляры стали отдельным — притом весьма внушительным по своему объёму — сегментом местного рынка. Зачастую техника покидала заводы, будучи совершенно новой — с защитной плёнкой, нулевым пробегом и прочими признаками новой машины.
© Виталий Аньков / РИА Новости
Китайские чиновники утверждают, что такая практика позволяет некоторым компаниям завышать показатели продаж на внутреннем рынке: продукция отгружается трейдерам, после чего автоматически становится подержанной.

С 1 января 2026 года, чтобы вывезти автомобиль, требуется, чтобы прошло более 180 дней после первичной регистрации, плюс производитель будет обязан дать согласие на вывоз своей продукции.

Но пока никаких принципиальных новшеств нет: «Реальная обкатка новых поставок пройдёт в конце февраля — начале марта, когда придут первые партии», — рассказал «Российской газете» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

На сегодня эксперт не видит заградительных проблем: «На данный момент мы ждём первую партию автомобилей от наших экспортных партнеров. Мы получили гарантии, что машины придут в срок».

Впрочем, ранее сообщалось, что Nissan, Mazda и Zeekr для покупателей из РФ начала задерживать китайская таможня.