Шутинг-брейк Kia Proceed для России и «горячий» Ceed: первая информация

«Заряженный» Kia Ceed будет оснащаться турбомотором 1.6, мощность которого для России снижена с 204 до «налоговых» 200 лошадиных сил. С таким мотором Ceed GT разгоняется до «сотни» за 7,5 секунды, а его «максималка» составляет 230 километров в час (данные для европейских машин). У нас будут продаваться автомобили только с семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Машины с шестиступенчатой «механикой» поставлять на наш рынок не планируется.