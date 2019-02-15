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14:22

Шутинг-брейк Kia Proceed для России и «горячий» Ceed: первая информация

Машины будут оснащаться только роботизированной трансмиссией

В базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство Kia Ceed. В документ добавлены хэтчбек Ceed GT и «шутинг-брейк» Proceed.

Обновление: Компания Kia уточнила, что несмотря на сертификацию модели, окончательное решение о запуске на российском рынке Ceed GT пока не принято.

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«Заряженный» Kia Ceed будет оснащаться турбомотором 1.6, мощность которого для России снижена с 204 до «налоговых» 200 лошадиных сил. С таким мотором Ceed GT разгоняется до «сотни» за 7,5 секунды, а его «максималка» составляет 230 километров в час (данные для европейских машин). У нас будут продаваться автомобили только с семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Машины с шестиступенчатой «механикой» поставлять на наш рынок не планируется.

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Универсал Kia Proceed c сильно заваленной линией крыши предложат в двух версиях: базовой, cо 140-сильным турбомотором 1.4, а также GT с 1.6-литровой «четверкой» мощностью 200 сил. Обе модификации будет комплектоваться семиступенчатым «роботом». В европейскую гамму двигателей Proceed также входят 120-сильный литровый турбомотор и 136-сильный дизель.

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Обычный Kia Ceed доступен в России с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Цены на хэтчбек начинаются от 989 900 рублей, а универсал стоит от 1 029 900 рублей.

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