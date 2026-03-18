18 марта 2026
Продажи автомобилей Changan стремительно падают
Автоэксперт Целиков: продажи Changan в России упали на 53%. За два первых месяца 2026 года в России поставили на учёт 4491 новый автомобиль Changan. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 9505 машин. Доля бренда на рынке упала с 5,7% до 2,8%. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» в своем Telegram-канале.
© Changan
«Напомню, что в 2025 году автомобили Changan продавались также существенно хуже рынка. Всего за прошлый год было реализовано 66,2 тысячи автомобилей Changan, что на 38% меньше, чем в 2024 году. При этом весь российский авторынок сократился лишь на 15,6%», — отметил эксперт.
По его словам, главная причина падения спроса на Changan — в ценовой и маркетинговой стратегии. Без локальной сборки и серьёзной поддержки производителя удерживать привлекательные цены и выгодные кредитные условия сейчас нереально.
Автор:Арина Лысенко
