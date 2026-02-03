Продажи Honda резко увеличились в России

Такие данные привел гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. На фоне роста в России производство машин Honda в мире снизилось.

«По данным „Автостат“, в 2025 году на учет встало 3166 новых автомобилей Honda. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Также в течение прошлого года россияне ввезли 78,3 тысяч автомобилей Honda c пробегом (+12%)», — написал Целиков.

Производство автомобилей Honda в Японии в 2025 году снизилось на 0,5% и составило 689,8 тыс. единиц, на зарубежных заводах выпуск машин японского концерна упал на 11%. Самое значительное падение зафиксировано в странах юго-восточной Азии: в Индонезии на 47%, в Малайзии — на 22%.

Снизился выпуск Honda и на крупнейших мировых рынках, в Китае и США — на 16% и на 6% соответственно.

Ранее бывший завод GM в Санкт-Петербурге возобновил работу.