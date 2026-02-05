Продажи обновленного кроссовера Omoda C5 в России начнутся в середине марта

Внешние изменения коснулись в основном передней части автомобиля: была скорректирована форма фар, капота и бампера, а также добавлена узкая прорезь над площадкой для номерного знака. Сзади были изменены форма бампера и графика светодиодных фонарей.

Ожидается, что ключевыми опциями для новинки станут спортивные сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях, двухзонный климат-контроль, расширенный «зимний» пакет, беспроводная зарядка для смартфона, беспроводная интеграция Apple CarPlay и Android Auto, комплекс активной безопасности ADAS, система доступа и запуска двигателя без ключа, а также электропривод багажника.

Вариатор будет заменен на преселективную роботизированную коробку передач. Она будет работать в паре с прежним 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. У покупателей останется выбор между передним и полным приводом. Ориентировочная цена на обновленную Omoda C5 в России составит от 2,47 до 3,08 млн рублей без учёта специальных акций и предложений.

Ранее эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль.