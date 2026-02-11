«Продажи падают»: автоэксперт назвал бренд, который теряет позиции на рынке РФ

«Официальным дистрибьютером марки стала дочерняя структура китайской компании Sinomash Auto. Она консолидировала дилерскую сеть, но очень долго получала ОТТС. В итоге документ был получен и с декабря автомобили начали поставляться официальным путем. На настоящий момент по ОТТС ввезено уже порядка 1,5 тысяч машин», – отметил эксперт.

Параллельный импорт тем временем сходит на нет. Если в октябре и ноябре физлица ввезли 1,8 и 2,0 тыс. Lixiang, то в декабре — уже 1,1 тыс., а в январе — всего 172 машины.

Пик продаж марки пришёлся на 2024 год (23 230 шт.). В 2025 реализация уменьшилась почти вдвое (-45%). В январе 2026 года продано 643 автомобиля — на треть меньше, чем год назад.

Целиков считает, что основной причиной падения продаж стал стремительный рост цен. Сказалось и регулярное повышение утильсбора, а также то что «официальные машины оказались существенно дороже «параллельных».

