Журнал «За рулём» назвал три минуса кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro — один из лидеров вторичного рынка по числу предложений и стабильному спросу. Экземпляры 2020−2023 годов с пробегом до 100 тысяч километров стартуют от 1,1 млн рублей. Владельцы стараются продать среднеразмерный кроссовер именно к 100 км пробега, после чего может потребоваться дорогостоящий ремонт. Редактор «За рулём» Сергей Зиновьев рассказал о Chery Tiggo 7 Pro на вторичном рынке.

«Двигатель SQRE4T15C 1.5 (147 л. с.) хорош — ожидаемый ресурс 400 тысяч км. Ибо блок здесь чугунный, а впрыск распределенный. Топливо — АИ 92, есть гидрокомпенсаторы. Цепной привод ГРМ исключительно живуч, турбокомпрессор служит свыше 200 тысяч км», – отметил автоэксперт.

По его словам, слабым звеном является вариатор, схожий с известным японским Jatco JF016E. Также владельцы жалуются на сбои блока ABS и ускоренный износ рулевых тяг. Эксперт рекомендует перед покупкой подержанного Tiggo 7 Pro тщательно диагностировать вариатор и закладывать бюджет на его возможный ремонт в ближайшей перспективе.

