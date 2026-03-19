Продажи Zeekr в России выросли на 127%

Продажи Zeekr в России резко выросли из-за новой модели . За первые два месяца 2026 года в России поставили на учет 1050 автомобилей Zeekr — на 127% больше, чем год назад. Главным драйвером стал новый гибридный кроссовер Zeekr 9X, на который пришлось 906 машин, или 86% всех продаж. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.