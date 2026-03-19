Опубликовано 19 марта 2026, 12:451 мин.
Продажи Zeekr в России выросли на 127%
Продажи Zeekr в России резко выросли из-за новой модели . За первые два месяца 2026 года в России поставили на учет 1050 автомобилей Zeekr — на 127% больше, чем год назад. Главным драйвером стал новый гибридный кроссовер Zeekr 9X, на который пришлось 906 машин, или 86% всех продаж. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале.
© Zeekr
«При этом некогда очень популярный электрокар Zeekr 001 и прочие модели бренда продолжают терять позиции», — отметил Целиков.
По его словам, пик продаж Zeekr в России пришелся на 2024 год — 7623 автомобиля. В 2025 году рынок просел вдвое (3796 шт.), но с выходом новой гибридной модели бренд переживает второе рождение.
Ранее россиянам объяснили, что делать, если ДТП перегородило дорогу.
Автор:Арина Лысенко
