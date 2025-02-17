С молотка продадут редкий рестомод Subaru Impreza WRX

На аукционе Bonhams начались торги за один из самых редких лотов — рестомод Prodrive P25. Сейчас максимальная ставка составляет 260 тысяч фунтов стерлингов, хотя аукционеры рассчитывают получить вдвое больше. В основе P25 лежит усиленный стальной монокок Subaru Impreza WRX. Кузов практически полностью сделан из углепластика, под капотом — модернизированный субаровский «оппозитник» 2.5, развивающий 405 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.