Компания Prodrive построит автомобиль-амфибию

Инжиниринговая компания Prodrive, занимающаяся созданием спортивных автомобилей для ралли и кольцевых гонок, намерена выпустить собственный автомобиль-амфибию. Вдохновением для новой машины станет американский Watercar Panther, который глава фирмы Дэвид Ричардс купил для личного использования. Об этом сообщает издание Autocar.

По словам Ричардса, несколько молодых инженеров уже работают над проектом плавающей машины. Помимо этого, в штате Prodrive есть специалист по конструированию лодок, который займется разработкой корпуса. По предварительной информации, амфибия получит дизельный двигатель и сможет передвигаться по воде со скорость 30 узлов (55,5 километра в час). Цена машины составит около 150 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Тот самый Watercar Panther, который послужит основой для амфибии Prodrive.

Такую машину Ричардс сравнивает с летающими автомобилями, которые не являются ни идеальными транспортными средствами, ни идеальными летательными аппаратами. Амфибия, по словам инженера, будет компромиссом между настоящей лодкой и машиной.

В 2017 году Prodrive представила версию хэтчбека Renault Megane для чемпионата мира по ралли-кроссу. Машину оснастили двухлитровой «турбочетверкой» собственной разработки, отдача которой составила 600 лошадиных сил и около 800 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac.