Машина сможет передвигаться по воде со скоростью 55 километров в час

Пульс

Компания Prodrive построит автомобиль-амфибию

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7 августа 2018

Инжиниринговая компания Prodrive, занимающаяся созданием спортивных автомобилей для ралли и кольцевых гонок, намерена выпустить собственный автомобиль-амфибию. Вдохновением для новой машины станет американский Watercar Panther, который глава фирмы Дэвид Ричардс купил для личного использования. Об этом сообщает издание Autocar.

[Сколько стоят плавающие машины](https://motor.ru/selector/auctionsnov.htm)

Сколько стоят плавающие машины

По словам Ричардса, несколько молодых инженеров уже работают над проектом плавающей машины. Помимо этого, в штате Prodrive есть специалист по конструированию лодок, который займется разработкой корпуса. По предварительной информации, амфибия получит дизельный двигатель и сможет передвигаться по воде со скорость 30 узлов (55,5 километра в час). Цена машины составит около 150 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Тот самый Watercar Panther, который послужит основой для амфибии Prodrive.

Такую машину Ричардс сравнивает с летающими автомобилями, которые не являются ни идеальными транспортными средствами, ни идеальными летательными аппаратами. Амфибия, по словам инженера, будет компромиссом между настоящей лодкой и машиной.

В 2017 году Prodrive представила версию хэтчбека Renault Megane для чемпионата мира по ралли-кроссу. Машину оснастили двухлитровой «турбочетверкой» собственной разработки, отдача которой составила 600 лошадиных сил и около 800 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac.

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