Власти вложили в автопром 350 миллиардов рублей за год

Власти вложили в автопром 350 миллиардов рублей за годВ льготные кредиты и лизинг инвестировали 43 миллиарда
Инвестиции позволили запустить 10 современных заводов, в том числе по выпуску электромобилей, отметил Мишустин. Площадки заработали в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов.
Он также напомнил о поддержке интереса покупателей: на льготные автокредиты и лизинг в прошлом году выделили 43 миллиарда рублей. Хороший спрос подстегнул производство, объем которого вырос почти на треть — до 830 тысяч автомобилей. Правда, это не только легковушки, но ещё комтранс, автобусы и грузовики.
Поддержкой стали и поставки автомобилей из дружественных стан, заключил премьер-министр. Благодаря этому российский рынок занял четвертое место в Европе.
В этом году, однако, продажи автомобилей падают от месяца к месяцу. По прогнозам экспертов, показателей успешного 2024 года рынок не достигнет ни в 2025-м, ни в 2026-м. Снижение объема продаж может составить до 19 процентов, а к концу десятилетия они лишь приблизятся к допандемийным значениям — около 2,25 миллиона автомобилей в год.