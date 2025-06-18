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Опубликовано 18 июня 2025, 10:17
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Власти вложили в автопром 350 миллиардов рублей за год

В льготные кредиты и лизинг инвестировали 43 миллиарда
Стало известно, сколько денег власти вложили в автопром в прошлом году. С целью наладить новые производства внутри страны в 2024 году в автопром было вложено более 350 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. В первую очередь средства пошли на перезапуск заводов, оставленных ушедшими компаниями, отметил он.
Производство Evolute i-Sky
Производство Evolute i-Sky
© Evolute
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Инвестиции позволили запустить 10 современных заводов, в том числе по выпуску электромобилей, отметил Мишустин. Площадки заработали в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов.

Он также напомнил о поддержке интереса покупателей: на льготные автокредиты и лизинг в прошлом году выделили 43 миллиарда рублей. Хороший спрос подстегнул производство, объем которого вырос почти на треть — до 830 тысяч автомобилей. Правда, это не только легковушки, но ещё комтранс, автобусы и грузовики.

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Поддержкой стали и поставки автомобилей из дружественных стан, заключил премьер-министр. Благодаря этому российский рынок занял четвертое место в Европе.

В этом году, однако, продажи автомобилей падают от месяца к месяцу. По прогнозам экспертов, показателей успешного 2024 года рынок не достигнет ни в 2025-м, ни в 2026-м. Снижение объема продаж может составить до 19 процентов, а к концу десятилетия они лишь приблизятся к допандемийным значениям — около 2,25 миллиона автомобилей в год.