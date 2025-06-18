Власти вложили в автопром 350 миллиардов рублей за год

Инвестиции позволили запустить 10 современных заводов, в том числе по выпуску электромобилей, отметил Мишустин. Площадки заработали в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов.

Он также напомнил о поддержке интереса покупателей: на льготные автокредиты и лизинг в прошлом году выделили 43 миллиарда рублей. Хороший спрос подстегнул производство, объем которого вырос почти на треть — до 830 тысяч автомобилей. Правда, это не только легковушки, но ещё комтранс, автобусы и грузовики.