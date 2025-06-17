Прогноз: продажи автомобилей в России восстановятся не раньше 2026 года

В 2025 году рынок ждет падение даже при благоприятной экономике

Автомобильный рынок России не вернется к показателям 2024 года в 2026-м. Даже в случае роста доходов и доступных цен на машины аналитики прогнозируют сокращение продаж в 2025 году. По данным «Технологий доверия», чтобы восстановить объем в 1,57 миллиона автомобилей, потребуется не менее двух лет. При неблагоприятной экономике падение может составить до 19 процентов, а к концу десятилетия рынок лишь приблизится к допандемийным значениям — около 2,25 миллиона автомобилей в год.