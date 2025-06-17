Прогноз: продажи автомобилей в России восстановятся не раньше 2026 года

Прогноз: продажи автомобилей в России восстановятся не раньше 2026 годаВ 2025 году рынок ждет падение даже при благоприятной экономике
Как следует из прогноза аналитиков компании «Технологии доверия», рынок легковых автомобилей в России сможет выйти на уровень 2024 года только к концу 2026 года. По их мнению, независимо от экономических условий, 2025 год завершится спадом. Рассматриваются три возможных сценария развития ситуации: базовый, пессимистичный и стабилизирующий. Все они предполагают падение продаж в ближайший год.
В базовом варианте, при росте доходов и умеренном увеличении цен, рынок снизится на 7 процентов — с 1,57 миллиона автомобилей до 1,46 миллиона. Пессимистичный сценарий предполагает падение до 1,27 миллиона машин на фоне слабого рубля и высокой ключевой ставки. Оптимистичный прогноз включает снижение ставки и рост числа доступных моделей — в этом случае в 2026 году продажи достигнут 1,64 миллиона, а к 2030 году — 2,25 миллиона автомобилей.
Накануне стали известны свежие данные по текущей ситуации на рынке. С 9 по 15 июня россияне приобрели 15 400 новых легковых автомобилей — это на 34 процента меньше, чем неделей ранее, и почти на 40 процентов ниже уровня прошлого года. Среди самых продаваемых машин по-прежнему лидирует продукция марки Lada, но большую часть топ-10 занимают китайские автомобили. Японская Toyota окончательно покинула список лидеров, уступив место бренду GAC.