Производство легковых машин в России упало на 28 процентов

Грузовиков за январь-июнь 2025 года выпустили 68,8 тысячи, что на 23,9 процента меньше, чем за тот же период 2024-го. Результат июня — 10,3 тысячи машин, падение в годовом сравнении составило 40,3 процента. А вот к маю 2025 года наметился прирост — плюс 15,6 процента.

В глубоком минусе (37,4 процента) по итогам первого полугодия оказалось и производство автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн. С начала года выпустили 4,7 тысячи штук. В июне — 858, что на 25,7 процента меньше, чем в июне прошлого года. К маю 2025-го объем, как и в случае с грузовиками, подрос — на 19,5 процента.