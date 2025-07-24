Производство легковых машин в России упало на 28 процентов

Производство легковых машин в России упало на 28 процентовПо итогам полугодия автопром ушел в минус
Грузовиков за январь-июнь 2025 года выпустили 68,8 тысячи, что на 23,9 процента меньше, чем за тот же период 2024-го. Результат июня — 10,3 тысячи машин, падение в годовом сравнении составило 40,3 процента. А вот к маю 2025 года наметился прирост — плюс 15,6 процента.
В глубоком минусе (37,4 процента) по итогам первого полугодия оказалось и производство автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн. С начала года выпустили 4,7 тысячи штук. В июне — 858, что на 25,7 процента меньше, чем в июне прошлого года. К маю 2025-го объем, как и в случае с грузовиками, подрос — на 19,5 процента.
ДВС за полгода выпустили 106 тысяч штук (-3,5 процента), за июнь — 16,9 тысячи (-15 процентов к июню 2024-го и +5,6 процента к маю 2025-го). Кузовное производство просело на 43,2 процента до 12,1 тысячи единиц за полгода. Июньский показатель — 1,7 тысячи (-54,7 процента и +13,7 процента).
На фоне падения авторынка заметно сократился и импорт иномарок. С начала года было ввезено меньше 150 тысяч единиц, хотя в прошлом году за тот же период из-за рубежа поступило почти 409 тысяч машин. Больше всего автомобилей по-прежнему возят в РФ из Китая.