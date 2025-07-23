Импорт новых машин в Россию рухнул на 63 процента

С начала 2025 года примерно 77 процентов импорта новых легковых машин пришлось на КНР. Второе место заняла Киргизия с огромным отрывом — ее доля составляет всего восемь процентов.

Далее расположились Белоруссия (4,7 процента) и Южная Корея (4,4 процента). Последняя, к слову, в июне увеличила экспорт машин в денежном эквиваленте в 1,8 раза, а в первом полугодии нынешнего года — в 1,4 раза. Пятую строчку экспортеров-лидеров занимает Казахстан с долей 2,2 процента. Доля других стран — менее одного процента на каждую.