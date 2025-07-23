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Опубликовано 23 июля 2025, 11:56
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Импорт новых машин в Россию рухнул на 63 процента

Марка-лидер по объему поставок — китайский Changan
Россия резко сократила импорт новых легковых автомобилей. В первом полугодии 2025 года ввоз легковушек упал на 63 процента до 149,3 тысячи единиц. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат». С января по июнь прошлого года, для сравнения, страна приняла 408,5 тысячи новых иномарок. Как и тогда, сейчас в импорте преобладают автомобили из Китая.
Импорт новых машин в Россию рухнул на 63 процента
© Виталий Аньков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

С начала 2025 года примерно 77 процентов импорта новых легковых машин пришлось на КНР. Второе место заняла Киргизия с огромным отрывом — ее доля составляет всего восемь процентов.

Далее расположились Белоруссия (4,7 процента) и Южная Корея (4,4 процента). Последняя, к слову, в июне увеличила экспорт машин в денежном эквиваленте в 1,8 раза, а в первом полугодии нынешнего года — в 1,4 раза. Пятую строчку экспортеров-лидеров занимает Казахстан с долей 2,2 процента. Доля других стран — менее одного процента на каждую.

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Что касается марок, то больше всего в Россию ввозили автомобилей китайского Changan (15,8 процента). Второе место заняла Geely с 10-процентной долей, третье — Haval с 6,9-процентной, четвертое — Tank с 6,5-процентой. Замыкает пятерку единственный не китайский бренд — Toyota (пять процентов), машины которой прибывают в РФ параллельным путем.

Из моделей наиболее импортируемыми стали Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и Tank 300.

Объемы поставок машин из Китая в январе-июне рухнули в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страна за шесть месяцев экспортировала в Россию легковушек общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Также на фоне падения авторынка сократился ввоз китайских грузовиков и запчастей.

Источник:Автостат
Автор:Мария Руцкая
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