Импорт новых машин в Россию рухнул на 63 процента

Импорт новых машин в Россию рухнул на 63 процентаМарка-лидер по объему поставок — китайский Changan
С начала 2025 года примерно 77 процентов импорта новых легковых машин пришлось на КНР. Второе место заняла Киргизия с огромным отрывом — ее доля составляет всего восемь процентов.
Далее расположились Белоруссия (4,7 процента) и Южная Корея (4,4 процента). Последняя, к слову, в июне увеличила экспорт машин в денежном эквиваленте в 1,8 раза, а в первом полугодии нынешнего года — в 1,4 раза. Пятую строчку экспортеров-лидеров занимает Казахстан с долей 2,2 процента. Доля других стран — менее одного процента на каждую.
Что касается марок, то больше всего в Россию ввозили автомобилей китайского Changan (15,8 процента). Второе место заняла Geely с 10-процентной долей, третье — Haval с 6,9-процентной, четвертое — Tank с 6,5-процентой. Замыкает пятерку единственный не китайский бренд — Toyota (пять процентов), машины которой прибывают в РФ параллельным путем.
Из моделей наиболее импортируемыми стали Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и Tank 300.
Объемы поставок машин из Китая в январе-июне рухнули в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страна за шесть месяцев экспортировала в Россию легковушек общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Также на фоне падения авторынка сократился ввоз китайских грузовиков и запчастей.