С начала 2024 года в России произвели более полумиллиона автомобилей

По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы выпуска увеличились почти на 40 процентов

В России в 2024 году произвели более полумиллиона автомобилей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по сентябрь российские автозаводы выпустили 508 тысяч легковых автомобилей, что на 39,3 процента выше показателя за аналогичный период 2023 года. В сентябре с конвейеров сошло 66 тысяч машин — это на 2,7 процента превосходит прошлогодний показатель.