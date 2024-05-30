В России почти удвоился объем производства легковых автомобилей

В России почти удвоился объем производства легковых автомобилейТакже увеличился выпуск грузовиков и автобусов
За первые четыре месяца нынешнего года в России выпустили 60,3 тысячи грузовых автомобилей — примерно на четверть больше, чем год назад.
Автобусов массой более пяти тонн собрали 5,2 тысячи, на 31 процент больше, меньше пяти тонн — 6,5 тысячи (плюс 17 процентов). Также было произведено на треть больше кузовов для автотранспортных средств — 14,6 тысячи штук.
В прошлом месяце реализовали 137 047 легковушек — на 81,2 процента больше, чем в апреле 2023 года. При этом в сравнении с мартом 2024-го спрос слегка просел. За январь-апрель россияне приобрели 467 739 машин (плюс 89,4 процента).
С помощью новых зарубежных партнеров продолжают перезапускать заводы. Так, до конца года в Нижнем Новгороде должна стартовать сборка автомобилей воскрешенной марки Volga. На прошлой неделе были представлены три модели — седан D-класса C40, кроссовер С-класса K30 и кроссовер D-класса K40.