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Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 10:33
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В России почти удвоился объем производства легковых автомобилей

Также увеличился выпуск грузовиков и автобусов
В России стали собирать почти в два раза больше легковых машин. С января по апрель нынешнего года в стране выпустили 224 тысячи автомобилей — на 92,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Только за апрель объем производства вырос в 2,3 раза по сравнению с апрелем 2023-го. Прирост к марту 2024 года составил 0,8 процента. Отчиталась служба государственной статистики и о росте сборки грузовиков и автобусов.
В России почти удвоился объем производства легковых автомобилей
© Алексей Никольский / РИА Новости
Мария Руцкая

За первые четыре месяца нынешнего года в России выпустили 60,3 тысячи грузовых автомобилей — примерно на четверть больше, чем год назад.

Автобусов массой более пяти тонн собрали 5,2 тысячи, на 31 процент больше, меньше пяти тонн — 6,5 тысячи (плюс 17 процентов). Также было произведено на треть больше кузовов для автотранспортных средств — 14,6 тысячи штук.

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В прошлом месяце реализовали 137 047 легковушек — на 81,2 процента больше, чем в апреле 2023 года. При этом в сравнении с мартом 2024-го спрос слегка просел. За январь-апрель россияне приобрели 467 739 машин (плюс 89,4 процента).

С помощью новых зарубежных партнеров продолжают перезапускать заводы. Так, до конца года в Нижнем Новгороде должна стартовать сборка автомобилей воскрешенной марки Volga. На прошлой неделе были представлены три модели — седан D-класса C40, кроссовер С-класса K30 и кроссовер D-класса K40.

Источник:Росстат
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Автопром
#Производство