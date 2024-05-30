В России почти удвоился объем производства легковых автомобилей

За первые четыре месяца нынешнего года в России выпустили 60,3 тысячи грузовых автомобилей — примерно на четверть больше, чем год назад.

Автобусов массой более пяти тонн собрали 5,2 тысячи, на 31 процент больше, меньше пяти тонн — 6,5 тысячи (плюс 17 процентов). Также было произведено на треть больше кузовов для автотранспортных средств — 14,6 тысячи штук.