Продюсера «Бригады» Александра Иншакова лишили водительских прав

«Ночью 19 декабря 2024 года на Смоленской-Сенной площади в Москве его остановили инспекторы. По их словам, от водителя пахло алкоголем. Иншакову предложили продуться при понятых на месте — он дважды отказался», – говорится в публикации.

По данным канала, судебное заседание прошло в отсутствие Александра Иншакова — суд счёл его уведомлённым надлежащим образом. В материалах дела имеются протоколы ГИБДД, акт с отметкой об отказе, рапорт инспектора и объяснения понятых.

В феврале 2025 года суд назначил продюсеру штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его водительского удостоверения до октября 2026 года.

Ранее пилот, посадивший Airbus в пшеничное поле, ушел в таксисты, чтобы прокормить семью.