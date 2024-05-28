Посмотрите на Toyota iQ, стилизованную под злодея из «Тачек»

Несмотря на многочисленные внешние доработки, салон трехдверки особых изменений не претерпел. При этом владелец утверждает, что автомобиль оснастили кастомной приборной панелью и мощной аудиосистемой. В движение «злодейскую» машину приводит литровый трёхцилиндровый двигатель мощностью 68 лошадиных сил.

В ходе торгов за тюнингованный Toyota iQ с пробегом около 187 000 километров планируют выручить до 10 500 фунтов стерлингов, или 1 180 000 рублей.