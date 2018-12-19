Тачки 2

Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть

Мы продолжаем публикацию самых необычных машин, выступающих в пародийной гоночной серии 24 Hours of LeMons — американском марафоне, который проводится на автомобилях стоимостью не дороже 500 долларов. В этом выпуске машина, едущая задом наперед, автомобиль-гараж, лодка на четырех колесах, Док Хадсон из мультфильма Тачки, встроенный в моторный отсек котел для приготовления еды и другая сумасшедшая автомобильная дичь, которую можно найти только в гараже окончательно поехавшего головой механика. Посмотрите — и больше на дороге вас ничто не удивит