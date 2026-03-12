Опубликовано 12 марта 2026, 14:061 мин.
Производитель мотоциклов «Минск» ответил, чем новые модели отличаются от советских
Производитель мотоциклов Минск назвал 4 отличия новой модельной линейки. Знаменитая простота и доступность, за которую раньше любили «Минск», остались и у нынешних моделей, сообщили журналу Motor в пресс-службе минского МотоВелоЗавода, который выпускает эти мотоциклы.
© МотоВелоЗавод
«Современные мотоциклы „Минск“ сохранили свою простоту и доступность своих предшественников, но стали гораздо более технологичными и соответствуют современным стандартам комфорта, экологии и безопасности», – отметили в пресс-службе компании.
До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале заявил, что Вяземский машиностроительный завод приступил к производству мототехники.
Первую партию байков моделей «Хантер» и «Рейнджер» собрали еще в 2025 году. Публике их покажут этим летом — на Петербургском международном экономическом форуме.
