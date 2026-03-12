Производитель пылесосов Dreame выпустил конкурента суперкара Pininfarina Battista
Несмотря на позиционирование как SUV (кроссовер), автомобиль имеет стремительный силуэт лифтбека, напоминающий Polestar 2. Такая форм выбрана ради улучшения аэродинамики, необходимой для достижения заявленного запаса хода в 550 км.
Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 1,8 с (как Pininfarina Battista). Это стало возможным благодаря четырехмоторной силовой установке суммарной мощностью 1900 л.с.
Инженеры оснастили Nebula Next 01X инновационным шасси Starry Sky Tianxun с электромагнитной активной подвеской EMAD. Система, управляемая специальным контроллером, реагирует в 10 раз быстрее традиционных пневмоподвесок и потребляет на 50% меньше энергии. Это обеспечивает на 25% лучшую устойчивость в поворотах и на 30% большее сцепление на мокрой дороге.
Производство модели планируется начать к 2027 году.
