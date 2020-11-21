Как сообщает издание Automotive News Europe, концерн Volkswagen Group разрабатывает таинственный электрокар под кодовым названием Landjet. Позже он превратится в серийные модели сразу нескольких марок: Audi, Bentley и Porsche. Пока неизвестно, к какому рыночному сегменту будут относиться эти продукты, но инсайдеры утверждают, что у них будет три ряда кресел в салоне и семь сидений. Несмотря на такую компоновку, главным конкурентом Landjet во внутренних документах концерна называют лифтбек Tesla Model S, а не кроссовер Model X.