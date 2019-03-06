Производитель гиперкаров выпустит современную версию De Tomaso Pantera

Как сообщает британское издание Evo, торговая марка De Tomaso и новый логотип были зарегистрированы в середине прошлого года. Дизайн — в начале этого. Пока неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях и видео сходство с оригиналом очевидно. Кроме того, в 2019-м De Tomaso празднует свое 60-летие, так что купе могут рассекретить совсем скоро.