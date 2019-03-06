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12:43

Производитель гиперкаров выпустит современную версию De Tomaso Pantera

Компания Apollo вывела на дороги прототип Project P

Компания Apollo Automobil, которая в 2014 году приобрела бренд De Tomaso, вывела на дороги прототип спорткара с внутренним обозначением Project P. Руководство фирмы подтвердило работу над современной версией культовой De Tomaso Pantera, но давать какие-либо дополнительные комментарии по проекту отказалось.

Как сообщает британское издание Evo, торговая марка De Tomaso и новый логотип были зарегистрированы в середине прошлого года. Дизайн — в начале этого. Пока неизвестно, будет ли новый автомобиль рестомодом или осовремененным вариантом итальянского спорткара, но на фотографиях и видео сходство с оригиналом очевидно. Кроме того, в 2019-м De Tomaso празднует свое 60-летие, так что купе могут рассекретить совсем скоро.

Сама Apollo Automobil, ранее известная как Gumpert, является частью китайского холдинга Consolidated Ideal TeamVenture. Первая собственная модель переименованной марки — гиперкар Intensa Emozione. Двухдверка с очень агрессивной аэродинамикой оснащена атмосферным бензиновым двигателем V12 рабочим объемом 6,3 литра. Его мощность — 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.

Видео: Apollo Automobil

Возродить «Пантеру» попыталось и ателье Ares Design, основанное бывшим главой Lotus Дэни Бахаром. В январе прошлого года компания представила прототип Project Panther, построенный на шасси Lamborghini Huracan и внешне напоминающий спорткар из 1970-х. Автомобиль получил убирающиеся в передние крылья светодиодные фары и кузовные панели из углепластика.

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