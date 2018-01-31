Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera

Компания Ares Design, которой руководит бывший глава Lotus Дэни Бахар, представила прототип спорткара Project Panther. Презентация автомобиля, выполненного в стилистике классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera, прошла в штаб-квартире марки в Модене. Об этом сообщает AutoClassics.

Project Panther построен на шасси Lamborghini Huracan. У него уникальный кузов, созданный собственными усилиями Ares Design. При этом спорткар на 10 сантиметров длиннее оригинального De Tomaso Pantera, а его колесная база растянута на 12 сантиметров.

Автомобиль получил убирающиеся в передние крылья светодиодные фары и кузовные панели из углепластика. Салон Project Panther сохранил общую архитектуру машины-донора: кресла, расположение органов управления. В отделке интерьера используется углеродное волокно, алькантара и кожа.

Техническую сторону проекта в Ares Design пока не раскрывает. Известно лишь, что мощность двигателя спорткара составит около 650 лошадиных сил, а сама машина будет на 100 килограммов легче Huracan.

Производство Project Panther начнется в середине февраля текущего года. Цена машины составит 750 000 евро. Девять экземпляров спорткара уже проданы по предзаказу.

Помимо спорткара, в линейке Ares Design есть эксклюзивный внедорожник X-Raid, построенный на базе Mercedes-Benz G 63 AMG. У автомобиля новый кузов, выполненный в стилистике легковым моделей немецкой марки, 760-сильный мотор V8 объемом 5,5 литра и новый салон, отделаный углепластиком и кожей.