600-сильный Jaguar XE побил собственный рекорд Нюрбургринга

За рулем Jaguar XE SV Project 8 в самом экстремальном исполнении Track Pack находился тест-пилот Винсент Радермекер. Ему удалось проехать Нюрбургринг за 7 минут 18,361 секунды, в то время как в 2017 году было зафиксировано 7 минут 21,23 секунды. Побив собственный рекорд, XE SV Project 8 также стал первым автомобилем, установившим официальное время полного круга (20,8 километра) в классе среднеразмерных серийных машин.
Показать такой результат Jaguar XE SV Project 8 помог пятилитровый компрессорный двигатель V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, регулируемая подвеска с трековым режимом работы и подвижные аэродинамические элементы. С места до 100 километров в час седан способен разгоняться за 3,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 320 километров в час.
Заказать XE SV Project 8 можно в трех разных версиях: четырехместной, Track Pack с гоночными ковшами и каркасом безопасности либо «спокойной» Touring со сдержанным декором и без огромного заднего антикрыла.
Начальная цена седана в Великобритании составляет 149 995 фунтов стерлингов (11,8 миллиона рублей по текущему курсу).