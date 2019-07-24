600-сильный Jaguar XE побил собственный рекорд Нюрбургринга

За рулем Jaguar XE SV Project 8 в самом экстремальном исполнении Track Pack находился тест-пилот Винсент Радермекер. Ему удалось проехать Нюрбургринг за 7 минут 18,361 секунды, в то время как в 2017 году было зафиксировано 7 минут 21,23 секунды. Побив собственный рекорд, XE SV Project 8 также стал первым автомобилем, установившим официальное время полного круга (20,8 километра) в классе среднеразмерных серийных машин.