У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия

Изменения во внешности турингового Jaguar XE SV Project 8 свелись к установке менее агрессивного сплиттера и замене заднего регулируемого карбонового антикрыла на небольшой фиксированный спойлер. Для окраски кузова машины доступны четыре фирменных оттенка, в том числе зеленый British Racing Green и серый Corris Grey Satin.
По технике никаких изменений не произошло. Разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды XE SV Project 8 помогает пятилитровый компрессорный двигатель V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 300 километров в час. Седан оснащен восьмидиапазонным «автоматом», способным переключать передачи за 0,2 секунды, регулируемой подвеской и углерод-керамическими тормозами.
В 2017 году Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга. Он проехал трассу за 7 минут 21,23 секунды, что примерно на 11 секунд быстрее предыдущего лучшего показателя в этом классе, который принадлежал Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
Цена базового XE SV Project 8 составляет 149 995 фунтов стерлингов или 12,4 миллиона рублей по текущему курсу. Версия Touring из-за ограниченного тиража, вероятно, окажется дороже.