У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия

Компания Jaguar представила новую версию экстремального седана Jaguar XE SV Project 8 под названием Touring. Всего планируют построить 15 таких машин, а отличаться они будут более сдержанным декором и четырехместным салоном — обычный XE SV Project 8 можно заказать в трековой модификации без заднего ряда сидений.