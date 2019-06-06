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10:39

У 600-сильного Jaguar XE появилась «спокойная» версия

Отделение SVO представило XE SV Project 8 в вариате Touring

Компания Jaguar представила новую версию экстремального седана Jaguar XE SV Project 8 под названием Touring. Всего планируют построить 15 таких машин, а отличаться они будут более сдержанным декором и четырехместным салоном — обычный XE SV Project 8 можно заказать в трековой модификации без заднего ряда сидений.
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Изменения во внешности турингового Jaguar XE SV Project 8 свелись к установке менее агрессивного сплиттера и замене заднего регулируемого карбонового антикрыла на небольшой фиксированный спойлер. Для окраски кузова машины доступны четыре фирменных оттенка, в том числе зеленый British Racing Green и серый Corris Grey Satin.

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По технике никаких изменений не произошло. Разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды XE SV Project 8 помогает пятилитровый компрессорный двигатель V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 300 километров в час. Седан оснащен восьмидиапазонным «автоматом», способным переключать передачи за 0,2 секунды, регулируемой подвеской и углерод-керамическими тормозами.

В 2017 году Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга. Он проехал трассу за 7 минут 21,23 секунды, что примерно на 11 секунд быстрее предыдущего лучшего показателя в этом классе, который принадлежал Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Цена базового XE SV Project 8 составляет 149 995 фунтов стерлингов или 12,4 миллиона рублей по текущему курсу. Версия Touring из-за ограниченного тиража, вероятно, окажется дороже.

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