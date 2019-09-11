Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей

Свою разработку Ramsmobile называет «многоцелевым гиперкаром» и первым представителем сегмента «ультимативно-утилитарных автомобилей» (Ultimate Utility Vehicle, UUV). По всей видимости, Protos RM-X2 это сильно переработанный Hummer H1, но напрямую об этом не говорится.

В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели — из композита. В качестве опции кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а стекла заменить на пуленепробиваемые.