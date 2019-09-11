Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей

Свою разработку Ramsmobile называет «многоцелевым гиперкаром» и первым представителем сегмента «ультимативно-утилитарных автомобилей» (Ultimate Utility Vehicle, UUV). По всей видимости, Protos RM-X2 это сильно переработанный Hummer H1, но напрямую об этом не говорится.
В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели — из композита. В качестве опции кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а стекла заменить на пуленепробиваемые.
Protos RM-X2 предложат в нескольких версиях: Ascetic, Devil, God и Ramsider. «Аскетичный» вариант оснастят мотором 6,2 LT5 V8 с двумя компрессорами и мощностью около 1000 лошадиных сил. Это будет самый легкий и быстрый внедорожник семейства.
«Дьявольский» Protos получит центральную гусеницу (у нее может быть электрический или гидравлический привод), колеса размерностью 20-24 дюйма, декоративную отделку золотом и шесть посадочных мест. Подробности о версия God и Ramsider появится позднее.
Помимо LT5 V8, в моторную гамму Protos войдет дизель 6.6 Duramax. Также планируется выпустить версию на «батарейках». Внедорожник укомплектуют механической или электронной раздаткой, гидропневматической подвеской с лазерным контролем высоты, роботизированным приводом дверей, системой ночного видения и тепловизором. За доплату покупатель сможет получить лебедку и пакет курильщика с электронным кальяном.
Кальяны — основной бизнес зарегистрированной в Альбукерке Ramsider, вместе с Ramsmobile входящей в состав Rams Group. У компании российские корни, а свою деятельность она начинала как раз с тюнинга «Хаммеров».