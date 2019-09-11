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17:05

Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile показала во Франкфурте модель Protos

Американская компания с российскими корнями Ramsmobile представила во Франкфурте внедорожник Protos RM-X2. Автомобиль, по словам создателей, способен передвигаться по любой местности, и в этом ему помогает установленная по центру гусеница с гидравлическим приводом.

Свою разработку Ramsmobile называет «многоцелевым гиперкаром» и первым представителем сегмента «ультимативно-утилитарных автомобилей» (Ultimate Utility Vehicle, UUV). По всей видимости, Protos RM-X2 это сильно переработанный Hummer H1, но напрямую об этом не говорится.

В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели — из композита. В качестве опции кузов можно усилить с помощью карбона или кевлара, а стекла заменить на пуленепробиваемые.

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Заявленный дорожный просвет Protos — 400-700 миллиметров. Время разгона до 100 км/ч — 3,3 секунды.

Protos RM-X2 предложат в нескольких версиях: Ascetic, Devil, God и Ramsider. «Аскетичный» вариант оснастят мотором 6,2 LT5 V8 с двумя компрессорами и мощностью около 1000 лошадиных сил. Это будет самый легкий и быстрый внедорожник семейства.

«Дьявольский» Protos получит центральную гусеницу (у нее может быть электрический или гидравлический привод), колеса размерностью 20-24 дюйма, декоративную отделку золотом и шесть посадочных мест. Подробности о версия God и Ramsider появится позднее.

Помимо LT5 V8, в моторную гамму Protos войдет дизель 6.6 Duramax. Также планируется выпустить версию на «батарейках». Внедорожник укомплектуют механической или электронной раздаткой, гидропневматической подвеской с лазерным контролем высоты, роботизированным приводом дверей, системой ночного видения и тепловизором. За доплату покупатель сможет получить лебедку и пакет курильщика с электронным кальяном.

Кальяны — основной бизнес зарегистрированной в Альбукерке Ramsider, вместе с Ramsmobile входящей в состав Rams Group. У компании российские корни, а свою деятельность она начинала как раз с тюнинга «Хаммеров».