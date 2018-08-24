Новый прототип Infiniti намекнул на «драйверские» электрокары

Infiniti Prototype 10 оснащен электрической силовой установкой, однако подробности о ней не сообщаются. При этом спидстер также можно укомплектовать небольшим бензиновым двигателем для увеличения запаса хода. По словам производителя, с 2021 года все новые модели Infiniti получат электрифицированные силовые установки: это будут либо гибриды, либо чисто батарейные агрегаты.