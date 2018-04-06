Французская группа PSA создала подразделение для электрокаров

Французская группа PSA, которая владеет брендами Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, создала новое подразделение. Оно будет заниматься разработкой электрических и электрифицированных моделей.

Отдел начал работать 1 апреля, а первые плоды его работы будут представлены уже в 2019 году. К 2025 году в PSA рассчитывают использовать разработки подразделения на всех моделях принадлежащих группе компаний.

Никаких дополнительных подробностей о подразделении в PSA не привели. В компании отметили лишь, что оно будет заниматься созданием не только продуктов, но и сервисов для владельцев электрокаров.

Ранее сообщалось о том, что группа PSA собирается к 2024 году существенно сократить количество используемых платформ. Сейчас для всех моделей, включая Opel и Vauxhall, используются девять шасси. Через шесть лет их число должно уменьшится до двух. Помимо этого, в линейках немецкого и британского брендов появится больше электромобилей и гибридов. В частности, на электротягу переведут хэтчбек Corsa нового поколения.

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