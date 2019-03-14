Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером

Официальная информация о возвращении Opel в Россию появилась в конце февраля: нынешний владелец марки группа PSA заявила, что первыми российскими моделями станут вэны Zafira Life и Vivaro Transporter — перелицованные версии фургонов Peugeot и Citroen. При этом нынешних Astra, Corsa, Mokka и Insignia на нашем рынке не будет. Условия сделки с General Motors запрещают продавать и выпускать в России автомобили на старых платформах, разработанных при прежнем собственнике.
С Grandland X группа PSA не нарушит договоренностей, так как кроссовер построен на тележке Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В Европе модель предлагается с бензиновым турбомотором 1.2 (130 сил и 230 Нм момента), дизелями 1.6 (120 сил и 300 Нм момента) и 2.0 (177 сил и 400 Нм момента). Младшие агрегаты работают в паре с шестидиапазонным «автоматом», старшему дизелю положен восьмидиапазонный. Привод у Grandland X исключительно передний, но есть система контроля тяги Grip Control.
Возобновление продаж в России является частью стратегии PACE!, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Документ предусматривает серьезное сокращение платформ и линейки двигателей, а также расширение рынков сбыта.