Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером

Официальная информация о возвращении Opel в Россию появилась в конце февраля: нынешний владелец марки группа PSA заявила, что первыми российскими моделями станут вэны Zafira Life и Vivaro Transporter — перелицованные версии фургонов Peugeot и Citroen. При этом нынешних Astra, Corsa, Mokka и Insignia на нашем рынке не будет. Условия сделки с General Motors запрещают продавать и выпускать в России автомобили на старых платформах, разработанных при прежнем собственнике.