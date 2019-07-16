Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга

Ролик появился на YouTube еще в мае, однако популярность в русскоязычном сегменте интернета он приобрел лишь спустя несколько месяцев. Для большей зрелищности Саркисян записывал происходящее в замедленной съемке.

Чтобы исключить возможность несчастного случая, Chrysler PT Cruiser отогнали в поле и припарковали на безлюдной проселочной дороге. Мортиру установили на брусья, приставив практически вплотную к задней правой двери хэтчбека. Расстояние между дулом и кузовом составило не более 20 сантиметров.