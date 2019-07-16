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15:09

Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга

Блогеры попытались уничтожить Chrysler PT Cruiser

Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры. В качестве снаряда он использовал шар для боулинга.
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Ролик появился на YouTube еще в мае, однако популярность в русскоязычном сегменте интернета он приобрел лишь спустя несколько месяцев. Для большей зрелищности Саркисян записывал происходящее в замедленной съемке.

Чтобы исключить возможность несчастного случая, Chrysler PT Cruiser отогнали в поле и припарковали на безлюдной проселочной дороге. Мортиру установили на брусья, приставив практически вплотную к задней правой двери хэтчбека. Расстояние между дулом и кузовом составило не более 20 сантиметров.

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Выстрел оказался такой силы, что мортиру отбросило на несколько метров назад, а сам PT Cruiser лишь слегка покачнулся. При этом дверь автомобиля не слетела с петель, но в ней образовалась огромная вмятина. Шар для боулинга в свою очередь оказался совершенно невредимым.

Но на этом блогер с напарником не остановились и разместили мортиру в салоне, направив дуло в потолок. На этот раз шар проделал в крыше дыру.

Источник: Edwin Sarkissian
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