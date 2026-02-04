Опубликовано 04 февраля 2026, 12:281 мин.
Птичья фамилия: Volkswagen назвал свой новый пикап Tukan
Volkswagen начнет выпуск нового пикапа Tukan в 2027 году. Модель, разработанная для рынка Южной Америки, станет частью масштабного плана по запуску 21 нового продукта в регионе к 2028 году.
© Volkswagen
Единственное изображение демонстрирует компактные размеры Volkswagen Tukan, короткий кузов, пластиковые дуги безопасности, переходящие в рейлинги на крыше, затемненную стойку кузова с надписью Tukan, а также пластиковые расширители арок и чёрные ручки дверей.
Одним из фирменных цветов для запуска модели станет «Канарский желтый» (Canary Yellow). Детальные технические характеристики, комплектации и точные даты выхода пикапа Tukan на рынок пока не раскрыты.
Ранее россиянам назвали пять причин, из-за которых не заводится двигатель в мороз.