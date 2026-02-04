Птичья фамилия: Volkswagen назвал свой новый пикап Tukan

Единственное изображение демонстрирует компактные размеры Volkswagen Tukan, короткий кузов, пластиковые дуги безопасности, переходящие в рейлинги на крыше, затемненную стойку кузова с надписью Tukan, а также пластиковые расширители арок и чёрные ручки дверей.

Одним из фирменных цветов для запуска модели станет «Канарский желтый» (Canary Yellow). Детальные технические характеристики, комплектации и точные даты выхода пикапа Tukan на рынок пока не раскрыты.

Ранее россиянам назвали пять причин, из-за которых не заводится двигатель в мороз.