Видео: разрушенную модель Mercedes-Maybach Pullman восстановили до идеального состояния

Для начала мастера отсоединили двери и днище, покрытое налипшей грязью, вынули салон и разобрали его на части. Все детали погрузили в мыльный раствор и почистили жесткой щеткой, затем сняли облупившуюся краску. Следующим этапом стала шлифовка щеткой с гофрированной стальной проволокой и наждачной бумагой.
Фото: Restoration Worlds
Обновленные детали заново покрыли черной краской из баллончика и приступили к сборке. Двери, которые у модельки уже не открывались, установили на новые металлические шарниры, а переднюю оптику пришлось заново нарисовать вручную. Кроме этого, игрушечный Pullman вновь обзавелся светящимися фарами и «гудком», работающим на двух батарейках.
Видео: Restoration Worlds
Ранее «Мотор» писал о мастерах британского ателье MW Restorations, которые взяли на себя задачу отреставрировать насквозь проржавевший 45-летний игрушечный пикап. Весь процесс от очищения от коррозии до финальной сборки они так же запечатлели на видео.