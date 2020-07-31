Видео: разрушенную модель Mercedes-Maybach Pullman восстановили до идеального состояния

Обновленные детали заново покрыли черной краской из баллончика и приступили к сборке. Двери, которые у модельки уже не открывались, установили на новые металлические шарниры, а переднюю оптику пришлось заново нарисовать вручную. Кроме этого, игрушечный Pullman вновь обзавелся светящимися фарами и «гудком», работающим на двух батарейках.