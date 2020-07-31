17:28

Видео: разрушенную модель Mercedes-Maybach Pullman восстановили до идеального состояния

Игрушечный лимузин вновь выглядит как новый

© Restoration Worlds
Мария Евдокимова
На YouTube-канале Restoration Worlds появилось 10-минутное видео, на котором разрушенную масштабную модель Mercedes-Maybach S 650 Pullman восстанавливают до идеального состояния. Что случилось с игрушечным автомобилем, неизвестно – судя по характеру повреждений, лимузин долгое время провел под водой.

Для начала мастера отсоединили двери и днище, покрытое налипшей грязью, вынули салон и разобрали его на части. Все детали погрузили в мыльный раствор и почистили жесткой щеткой, затем сняли облупившуюся краску. Следующим этапом стала шлифовка щеткой с гофрированной стальной проволокой и наждачной бумагой.

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Фото: Restoration Worlds

Обновленные детали заново покрыли черной краской из баллончика и приступили к сборке. Двери, которые у модельки уже не открывались, установили на новые металлические шарниры, а переднюю оптику пришлось заново нарисовать вручную. Кроме этого, игрушечный Pullman вновь обзавелся светящимися фарами и «гудком», работающим на двух батарейках.

Видео: Restoration Worlds

Ранее «Мотор» писал о мастерах британского ателье MW Restorations, которые взяли на себя задачу отреставрировать насквозь проржавевший 45-летний игрушечный пикап. Весь процесс от очищения от коррозии до финальной сборки они так же запечатлели на видео.