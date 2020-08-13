Редкий лимузин китайского министра продают за 21 миллион рублей

Pullman W100 стал прототипом для разработки китайского лимузина бренда Hongqi для партийных лидеров КНР. Выставленный на продажу экземпляр ещё в 90-х годах прошлого века вывез из Китая инженер Volkswagen Shanghai Ханс Лювич – таким образом лимузин оказался в Германии. В 2014 году автомобиль перешёл голландскому коллекционеру, и только два года назад Mercedes-Benz 600 Pullman переправили через Гонконг в США. В настоящее время он находится в штате Филадельфия.
Фото: LBI Limited
Mercedes-Benz 600 W100 производился с 1963 по 1981 год: за это время с конвейера сошли 2190 автомобилей со стандартной колёсной базой и 428 – с удлинённой. Кроме того, было выпущено 59 экземпляров в кузове Landaulet.
Модель комплектовалась 6,3-литровым двигателем V8, который выдавал 250 лошадиных сил и 503 Нм крутящего момента.
В конце июля появились подробности о длиннобазном варианте представительского Hongqi H9+, премьера которого состоится 26 сентября 2020 года в Китае. Китайский аналог Aurus Senat стоить более 600 тысяч юаней (шесть миллионов рублей), то есть в три раза дешевле российского седана, за который просят минимум 18 миллионов рублей.