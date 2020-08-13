11:24

Редкий лимузин китайского министра продают за 21 миллион рублей

Mercedes-Benz 600 Pullman 1965 года можно купить за 285 тысячи долларов

© LBI Limited
Лиза Будрина
На площадке по продаже подержанных автомобилей LBI Limited появилось объявление о Mercedes-Benz 600 Pullman 1965 года, который когда-то принадлежал китайскому министру иностранных дел Чэнь И. За очень редкий экземпляр (в КНР было всего два Pullman W100) просят 285 тысяч долларов или 21 миллион рублей по актуальному курсу.

Pullman W100 стал прототипом для разработки китайского лимузина бренда Hongqi для партийных лидеров КНР. Выставленный на продажу экземпляр ещё в 90-х годах прошлого века вывез из Китая инженер Volkswagen Shanghai Ханс Лювич таким образом лимузин оказался в Германии. В 2014 году автомобиль перешёл голландскому коллекционеру, и только два года назад Mercedes-Benz 600 Pullman переправили через Гонконг в США. В настоящее время он находится в штате Филадельфия.

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Фото: LBI Limited

Mercedes-Benz 600 W100 производился с 1963 по 1981 год: за это время с конвейера сошли 2190 автомобилей со стандартной колёсной базой и 428 с удлинённой. Кроме того, было выпущено 59 экземпляров в кузове Landaulet.

Модель комплектовалась 6,3-литровым двигателем V8, который выдавал 250 лошадиных сил и 503 Нм крутящего момента.

В конце июля появились подробности о длиннобазном варианте представительского Hongqi H9+, премьера которого состоится 26 сентября 2020 года в Китае. Китайский аналог Aurus Senat стоить более 600 тысяч юаней (шесть миллионов рублей), то есть в три раза дешевле российского седана, за который просят минимум 18 миллионов рублей.

Источник: LBI Limited