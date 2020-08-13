Редкий лимузин китайского министра продают за 21 миллион рублей

Pullman W100 стал прототипом для разработки китайского лимузина бренда Hongqi для партийных лидеров КНР. Выставленный на продажу экземпляр ещё в 90-х годах прошлого века вывез из Китая инженер Volkswagen Shanghai Ханс Лювич – таким образом лимузин оказался в Германии. В 2014 году автомобиль перешёл голландскому коллекционеру, и только два года назад Mercedes-Benz 600 Pullman переправили через Гонконг в США. В настоящее время он находится в штате Филадельфия.