Швейцарцы представили «эстетический» спорткар

Предположительно, основой Pure H станет карбоновое шасси. Оно же будет базой для трековой версии машины и омологированного электрического прототипа. Основной упор при разработке дорожной машины сделают на комфорт и возможность ежедневного использования. В этом Pure H будет отличаться от гиперкаров, цель которых — преодолевать существующие технологические ограничения.