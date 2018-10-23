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11:20

Видео: прототип кроссовера Ferrari

Тестовый мул с кузовом GTC4 Lusso засняли на территории завода в Маранелло

На территории завода Ferrari в Маранелло впервые удалось заснять ранний прототип первого кроссовера марки — Purosangue. Тестовый мул с агрегатами новой машины и кузовом GTC4 Lusso выдает увеличенный дорожный просвет.

На рынок Ferrari Purosangue (итал. «чистокровный») выйдет в 2022 году. Кроссовер, хотя такого термина производитель предпочитает избегать, построят на новой платформе Front- and Mid-Engine Architecture и оснастят бензин–электрической силовой установкой на базе двигателя V6. Ради идеальной развесовки по осям ДВС будет установлен спереди в пределах базы, а коробка передач и гибридный узел — сзади.

Видео: SupercarsNews

Из презентации модели стало известно, что Purosangue получит полный привод, новую, инновационную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, информационно-развлекательную систему для задних пассажиров и обновленную систему управления основными функциями автомобиля.

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