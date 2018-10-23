Видео: прототип кроссовера Ferrari

На рынок Ferrari Purosangue (итал. «чистокровный») выйдет в 2022 году. Кроссовер, хотя такого термина производитель предпочитает избегать, построят на новой платформе Front- and Mid-Engine Architecture и оснастят бензин–электрической силовой установкой на базе двигателя V6. Ради идеальной развесовки по осям ДВС будет установлен спереди в пределах базы, а коробка передач и гибридный узел — сзади.