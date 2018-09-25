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12:03

Кроссовер Ferrari будет сильно отличаться от других вседорожников

Машина получит четыре двери, но ее «нельзя будет спутать с любым другим вседорожником на рынке»

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Сын Энцо Феррари Пьеро в эксклюзивном интервью изданию Motorsport.com раскрыл некоторые делали о первом кроссовера итальянской марки — Purosangue. По словам заместителя председателя правления и владельца 10-процентной доли компании, машина получит четыре двери, но ее «нельзя будет спутать с любым другим вседорожником на рынке».

Имя модели и сроки ее появления на рынке раскрыл глава Ferrari Луис Кэрей Камильери во время презентации нового пятилетнего плана развития компании. Кроссовер под названием Purosangue (итал. «чистокровный») выйдет в 2022 году и будет построен на новой платформе Front- and Mid-Engine Architecture. Вместо традиционного «атмосферника» или твин-турбо V8, вседорожник оснастят гибридной силовой установкой на базе V6, как и 60 процентов выпускаемых к тому моменту суперкаров Ferrari.

Ради идеальной развесовки по осям ДВС будет установлен спереди в пределах базы, а коробка передач и гибридная система — сзади. Purosangue получит полный привод, новую, инновационную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, информационно-развлекательную систему для задних пассажиров и обновленную систему управления основными функциями автомобиля.

Согласно плану, в период с 2019 по 2022 год Ferrari выпустит 15 новых моделей. Их разделят на четыре семейства: Sport, GT, Special Series и Icona. В первые три войдут обычные серийные машины и их особые версии, в последнее — лимитированные издания, как Monza SP1 и SP2.

Источник: Motorsport.com
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