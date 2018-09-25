Кроссовер Ferrari будет сильно отличаться от других вседорожников

Имя модели и сроки ее появления на рынке раскрыл глава Ferrari Луис Кэрей Камильери во время презентации нового пятилетнего плана развития компании. Кроссовер под названием Purosangue (итал. «чистокровный») выйдет в 2022 году и будет построен на новой платформе Front- and Mid-Engine Architecture. Вместо традиционного «атмосферника» или твин-турбо V8, вседорожник оснастят гибридной силовой установкой на базе V6, как и 60 процентов выпускаемых к тому моменту суперкаров Ferrari.

Ради идеальной развесовки по осям ДВС будет установлен спереди в пределах базы, а коробка передач и гибридная система — сзади. Purosangue получит полный привод, новую, инновационную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, информационно-развлекательную систему для задних пассажиров и обновленную систему управления основными функциями автомобиля.